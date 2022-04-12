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Damacana zammına çeşmeli çözüm

Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır oldu. Hal böyle olunca birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı.

12 Nisan 2022 Salı 09:49
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Damacana zammına çeşmeli çözüm

İstanbul'un Sarıyer ilçesind bulunan Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.

Getirdiği 4 damacanaya çeşmeden içme suyu dolduran Veyis Çelik, "Son zamlardan sonra mecbur kaldık. En son aldığımızda 26 liraydı, zam gelecekti. 30 olmuştur şu an. Bundan önce 14 liraya falan alıyorduk. Bu suyu çaya, içmeye kullanıyoruz. Tadı güzel fena değil. Tahlil yaptırmadık ama bilemiyorum, herkes alıyor. Diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz" dedi.

"MARKETTEN SU ALMAK İSTEMİYORUM" 

Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak, "Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı sular. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira. İnsanlar buradan doldurmak zorunda yani. Dar gelirliler ne yapsın 30 lira suya para mı versin? Belediye tarafından analizden geçiriliyor. Biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Marketlerdeki en kaliteli sulardan da çok iyi. Taşıması zor olsa da katlanıyoruz" diye konuştu. 

"MÜŞTERİLER ZAMLARDAN SONRA ARITMAYA DÖNMEYE BAŞLADI"

Su bayisi sahibi Ahmet Çap ise "Mazot zammından sonra, bizim 11 liraya sattığımız su 16 lira oldu. Biz taban fiyat uyguluyoruz, diğer firmalarla fiyatlarımız kıyaslanamaz. Müşteriler zamlardan sonra arıtmaya dönmeye başladı. Bazı yerlerde çeşmeden doldurmaya başladılar. Bunlar da bizi etkiliyor. Pet grubunda çok fazla zam var. Hammaddeden bu zamların olduğu söyleniyor. 12 tanesi 12 liraydı, şu an 23 lira. Boş damacana şu an 75 lira. Müşteri yeni başlayacaksa 75 lira veriyor. Olan müşteri ile devam etmek zorunda kaldık" dedi.

Anahtar Kelimeler:
DamacanaSuIstanbulçeşmeZam
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