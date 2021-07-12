Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı

Denizli'de yaşayan vinç operatörü Emre Karaoğlan ve Melisa Karaoğlan dün düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

Damat Karaoğlan, bugün yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek, gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine götürdü. Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde 'harmandalı' oynadıktan sonra Karaoğlan, vincin yük kaldırma sepetine bindi.

Karaoğlan, daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkondan girdi. Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin, damat Karaoğlan ile vince binerek aşağı indi. Düğüne gelenler, o anları ilgiyle izledi, bol bol video ve fotoğraf çekti.

Emre Karaoğlan, vinç operatörlüğüne başladığından beri bu fikri hayata geçirmek istediğini belirterek, "Hayalimi bugün gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu yaşadık. Bunu yapmadan önce eşimden de izin aldım. Biraz zor ikna ettim”diye konuştu. (DHA)