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Danıştay'dan yaz saati kararı

Danıştay'ın, Bakanlar Kurulu'nun sürekli yaz saati uygulanmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurduğu belirtildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:04
Danıştay'dan yaz saati kararı

Türkiye’de geçen yıl yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Danıştay Dava İdareleri Kurulu’ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Gün Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye’de yaz saati uygulanması hakkında için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun tüm yurtta sürekli yaz saati uygulanmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

27 Mart 2016 gününden itibaren yürülüğe giren ve her yıl uygulanacak olan yaz saati düzenlemesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Yaz saati uygulaması için Bakanlar Kurulu’na verilen yetkide değişikliğin bir defaya mahsus uygulanabileceği, süreklilik arz edemeyeceği gerekçesiyle dava açıldı.

Açılan davada Danıştay Dava İdareleri Kurulu gerekçeyi haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, Bakanlar Kurulu’nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 15:21
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