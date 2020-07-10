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Danıştay'ın Ayasofya kararı bekleniyor

Danıştay, 2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını görüşmüştü. İbadete açılıp açılmayacağı hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor.

10 Temmuz 2020 Cuma 08:59
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Danıştay'ın Ayasofya kararı bekleniyor

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Ardından "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son söz için yargıyı işaret etti.

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması 2 Temmuz'da yapıldı.

Daire Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı. Kararın açıklanması bekleniyor.

Ayasofya'da 86 yıldır ibadet yapılmıyor

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'da 86 yıldır ibadet yapılmıyor.

O günden bu yana konu pek çok kez yargıya taşındı, Danıştay tarafından hep reddedildi.

Ancak Danıştay 10. Dairesi, vakfın bu itirazını görüşecek. Şimdi, gözler yargının vereceği kararda olacak.

Aynı daire, İstanbul'daki Kariye Camii’nin müzeye dönüştürülmesine dair 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararını geçen yıl iptal etmişti. Kararda caminin asli fonksiyonu dışında kullanılamayacağı belirtilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya
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