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Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu

Türkiye'de Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya’nın ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:10
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Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu

Türkiye'de  Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya’nın ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

Son Güncelleme: 10.07.2020 16:14
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya
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