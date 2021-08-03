Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44.22 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44.22 kilometre olarak ölçüldü.