Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Mahkeme kararını açıkladı; Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Ağustos 2021 Salı 09:09
7 Okunma
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44.22 kilometre olarak ölçüldü.

Anahtar Kelimeler:
Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDatçaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü
Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü
Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu
Yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim