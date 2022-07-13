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Datça'da büyük yangın!

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde orman yangını çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Korkutan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bir otel ve evin yandığı bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:11
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Datça'da büyük yangın!
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Datça'ya bağlı Mesudiye mahallesinde öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürerken, bir ev otelin alevler içinde kaldığı, bölgenin de tahliye edildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin incelemeler yapmak üzere bölgeye gideceği de bildirildi. İşte korkutan yangına ilişkin tüm gelişmeler...

Korkutan yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini artırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

"MAALESEF YANDI"

Yangın bölgesine ulaşan gazeteciler son durumu aktarırken DHA muhabiri, "Karşıdaki ev ve otel maalesef yandı. Yukarıdan aşağı inmemesi lazım. Eğer inerse Mesudiye'ye inecek." şeklinde konuştu.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edildi. Alevlere 9 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile de karadan müdahale ediliyor. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

MARMARİS-DATÇA YOLU KAPATILDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

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