Datça'da orman yangını...

Datça'da Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı ancak alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu.

Çok sayıda ev de tahliye edildi.

TATİLCİLER DE BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

Jandarma, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Bunun üzerine tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.

Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.

Datça-Mesudiye karayolu da yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.