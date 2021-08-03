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Datça'daki yangını çocukların torpil oyunu çıkarmış

Datça'da ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.

03 Ağustos 2021 Salı 16:55
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Datça'daki yangını çocukların torpil oyunu çıkarmış

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangının, çocukların oyun oynamak için bölgeye götürdükleri torpillerden kaynaklandığı belirlendi. 

Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de, 29 Temmuz'da, dumanlar yükselmeye başladı.

Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

4 ÇOCUK GÖZLEM ALTINA ALINDI

Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı. Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu.

Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı.


'OYUN' YANGIN ÇIKARDI

Pedagog eşliğinde, çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların, yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı. Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:17
Anahtar Kelimeler:
DatçaYangın
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