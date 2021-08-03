Datça'daki yangını çocukların torpil oyunu çıkarmış

Datça'da ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.