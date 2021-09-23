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Dayakçı anaokulu öğretmeninin cezası belli oldu

İstanbul Tuzla'da 30 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan öğretmen 10.5 ay hapis cezası aldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:05
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Dayakçı anaokulu öğretmeninin cezası belli oldu

İstanbul Tuzla’da 3 yıl önce özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Güler D., 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dinlenen müştekiler, sanık Güler D.'nin cezalandırılmasını istediler.

Güler D.'nin avukatı ise "Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, Güler D.’yi “Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

ZİNCİRLEME SUÇ

Sanığın suçu birden fazla kez zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza 10 ay 15 güne yükseltildi.

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