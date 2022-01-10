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Dayakçı koca ile çay uzlaşması

Ankara'da bir kadın, kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası tarafından şiddet gördü. Rapor alarak suç duyurusunda bulunan kadın, birlikte çay içme şartıyla şikayetinden vazgeçti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:37
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Dayakçı koca ile çay uzlaşması
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Ankara'da bir kadın aldatıldığı ve şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşinden, çay içmeleri durumunda şikayetini geri çekeceğini belirtti.

Sincan ilçesinde yaşayan Meral C., iş yerinde çalışma arkadaşı ile kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Halil C. ile tartıştı. Bu sırada eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Meral C., hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, Halil C. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamanın uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

ÇAY İÇME ŞARTI İLE UZLAŞTILAR

Uzlaştırmacı, Halil C. ve Meral C. ile görüştü. Meral C., eşinin kendisini iş yerine götürerek birlikte çay içmeleri durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Halil C. ise olayların çok yeni olduğunu ve 1 ay sonra eşini iş yerine götürüp çay içebileceklerini ifade etti. Taraflar 1 ay sonra iş yerinde çay içme şartıyla uzlaştı.

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