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Dayakçı öğretmen görevden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:56
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Dayakçı öğretmen görevden alındı
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Aksaray'daki bir ortaokulda matematik öğretmeni, koridora çıkardığı öğrencisini dövdü.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.

Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÖREVDEN ALINDI

Hakkında idari soruşturma başlatılan dayakçı öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Son Güncelleme: 29.12.2021 11:05
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