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Dede tutuklandı, diğer aile yakınları serbest

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen dede tutuklandı, anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 7 kişi serbest bırakıldı.

23 Kasım 2021 Salı 09:22
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Dede tutuklandı, diğer aile yakınları serbest
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklandı.

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı.

Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Müslüme YağalMüslüme
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