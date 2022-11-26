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Definecilerin evinde ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 20:07
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Definecilerin evinde ele geçirildi



Muğla'da piyasa değeri 200 milyon TL olan 'Painite taşı' bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların evinde gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı ele geçirildi.

Tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon düzenlenen evde 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı da bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite çok nadir bulunan bir borat mineralidir.

Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir. İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Miktar olarak elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur. 2002 yılına kadar çok az örneği olan bu değerli kristalin, sonrasında aynı bölgeden bulunan diğer örnekleri ile sayısı artmıştır.

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilas
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