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Dehşete düşüren olay!

Diyarbakır'da cinnet getiren baba, ailesine bıçak ve makasla saldırdı. Boğazını kestiği çocuklarından 1'i hayatını kaybederken, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızı ağır yaralandı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:49
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Dehşete düşüren olay!
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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesine saldırdı. Kanlar içinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.’yi kanlar içinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

EVDEN KAÇARAK CANLARINI KURTARDILAR

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı.

Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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