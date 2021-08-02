Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı

Türkiye'de ülkenin çeşitli yerlerinde söndürülemeyen yangınlarda mağdur olan vatandaşlar ve işçiler için yardım toplamaya başlayan Demet Akalın, yapacaklarından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde başlayan yangınların söndürülmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemeler için de binlerce vatandaş harekete geçti. Şarkıcı Demet Akalın da afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kollarını sıvadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangınların başladığı günden bu yana sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, anlaştığı bir firma ile bölgedeki eksikleri tamamlamak için yardım toplamaya başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak afet bölgesi için yapacağı yardım faaliyetinden bahseden şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Akalın, açıklamasında 20-25 bin TL'lik malzeme aldığını söyledi.

MERVE ÖZBEY YANGIN AYAKKABISI GÖNDERDİ

Akalın videosundan sonra kendisine ulaşan yardımlar için tek tek teşekkür paylaşımı yaptı. Şarkıcı Merve Özbey'in yanmaz ayakkabı gönderdiğini söyleyen Akalın "Dev cücem benim" diyerek sevgisini gösterdi.