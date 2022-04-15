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Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi

İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde evin üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi. Evde mahsur kalan 5 kişi ve şoför kazada yaralandı. TIR'ın düştüğü yerde üç ev bulunurken facianın eşiğinden dönüldü.

15 Nisan 2022 Cuma 11:36
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Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi

Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü TIR, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile TIR'ın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve TIR sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gecekondunun üzerine düşen TIR'ı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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