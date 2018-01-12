Demirtaş: "En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var"

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 434 gün sonra hakim karşısına çıktı. "Bir vekilin savunma hakkı mahkeme salonunda değil Meclis'te başlar" diyen Demirtaş, en az Başbakan Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığı olduğunu söyledi. Demirtaş'ın bir saat süren duruşması 17 Mayıs'a ertelendi.

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanmasının ardından ilk kez bir duruşmaya getirildi. Daha önce kelepçe takılmak istenmesinden dolayı duruşmaya gelmeyen Demirtaş'ın yargılaması İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki küçük salonda yapıldı. Salonun yetersiz olmasından dolayı birçok avukat ve basın mensubu duruşmayı dışarıdan izledi.

'ETTEN DUVAR MI ÖRECEKSİNİZ?'

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in aktardığı habere göre, duruşma salonuna giren Demirtaş içeride bulunan herkese el salladı. Demirtaş'ı gören izleyiciler de alkışlarla karşıladı. Fakat Demirtaş'ın etrafının sarılması nedeniyle izleyiciler jandarmaya seslenerek, "Etten duvar mı öreceksiniz. Burası açık duruşma" dedi. Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'a, "Başkan iyi misiniz?" diye sordu. HDP milletvekilleri diğer siyasi temsilciler ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın yanına giderek elini sıktı.

Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Başkanlar Üyesi Alper Taş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Filiz Kerestecioğlu, Nadir Yıldırım Mahmut Toğrul, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Celal Doğan, HDK Eş Sözcüsü ve EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, çok sayıda yabancı basın kuruluşu ve yabancı heyet izliyor.

'EV ADRESİMİ EŞİM BİLİR, CEP TELEFONUM DIŞARIDA KALDI'

Demirtaş kimlik tespiti sırasında ev adresini ezbere bilmediğini söyledi ve "Eşim burada o bilir" dedi. Salonda gülüşmeler oldu. Demirtaş, cep telefonunu sorulduğunda, "Dışarıda kaldı" diye cevap verdi.

​Demirtaş, "Usule ilişkin taleplerim olacak öncelikle onu değerlendirdikten sonra iddianamenin okunmasını talep ediyorum. Dokunulmazlıkla ilgili usulsüzlükler var buna dair ara karar verilmeli. SEGBİS kaydı yapılacak ama bunların özet olarak tutanağa geçmesini istiyorum avukatlarımın süreci hızlandırması için" dedi.

'BAŞVURU TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ'

Demirtaş, beyanına şu sözlerle başladı: "Gelen arkadaşlara ve dışarıda bekleyenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bazı cümlelerimin özetle tutanağa geçmesini istiyorum. Şu anda o kısımla ilgili konuşuyorum. Sanık sıfatıyla tutuksuz olarak yargılanmama rağmen tutukluluk şartlarında çıkıyorum. 14 aydır ilk kez hakim karşısına çıkıyorum. 20'den fazla dava dosyasında tek bir defa hakim karşısına çıkmadım. İlk defa hakim huzurunda savunma yapma hakkı buluyorum. 3'ü mahkemeniz tarafından toplam 97 duruşma yapıldı hakkımda tamamı gıyabımda gerçekleşti ya da SEGBİS dayatması yapıldı. 20 civarında SEGBİS ile ifade alınması dayatıldı."

'BİR VEKİLİN SAVUNMA HAKKI MAHKEMEDE DEĞİL MECLİS'TE BAŞLAR'

Demirtaş beyanına şu sözlerle devam etti: "Bir milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının usulüne göre kaldırılması gerekiyor. Hakkımızda açıLan hiçbir soruşturmada mahkeme görevi olan denetimi yapmadı. Başvuru taleplerimiz reddedildi. Dokunulmazlıkların düzenini içeren madde denetime tabi tutulmamıştır. Bir vekilin savunma hakkı mahkeme salonunda değil Meclis'te başlar; bu haklarımız elimizden alındı. Benim şu an dokunulmazlığım var mı yok mu? Cevap vermenize gerek yok. Benim şu an dokunulmazlığım var. En az Binali Yıldırım kadar. Peki beni nasıl yargılayabiliyorsunuz? Kaçmaya kalksam bana dokunamamanız lazım çünkü dokunulmazlığım var. Mustafa Şentop dokunulmazlıklarımızın bu şekilde kaldırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu itiraf etti. Bu şekilde tutuklanmam Anayasaya aykırıdır. Bu konuyu AYM'ye taşımanız gerekir."

'KONUYU AYM'YE TAŞIMANIZI TALEP EDİYORUM'

Demirtaş, "Bir başka husus: Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adaydan biriyim. Böyle bir dosyada asliye ceza hakimi ne yapsın? Bu kadar ağır yükün ağır cezalara, asliye cezalara atılmaması lazım. Nasıl MİT müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, yüksek yargıda yargılanıyorsa, milletvekillerinin de üst mahkemelerde yargılanmasına dair AYM'ye konuyu taşımanızı talep ediyorum. Bu konuda ara kararınız açıklandıktan sonra savunmamıza devam edeceğim" dedi.

​Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Demirtaş'ın yeniden mahkemeye getirilmesine karar verildi. Demirtaş salondan, "Kendinize iyi bakın hoşçakalın" diyerek ayrıldı.