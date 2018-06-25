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Demirtaş’tan ilk açıklama

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da, seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:21
Demirtaş’tan ilk açıklama

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Demirtaş, “Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

“OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP’yi de kutluyorum” diye konuşan Selahattin Demirtaş, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlayarak, bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer almasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Demirtaş, “Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır.” İfadelerini kullandı.

Herkesin sonuçları en iyi şekilde tahlil edip gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini beklirten Selahattin Demirtaş, “Mevcut koşullarda, siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar selam ve saygılarımı iletiyor, başarılar diliyorum.”dedi.

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