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Deniz 15 metre çekildi

Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 15 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:04
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Deniz 15 metre çekildi
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Marmara Denizi’nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gel-git ler bu sefer Tekirdağ’da yaşandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. 

Denizin 15 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 15 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında ’Kral yolu’ olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inen Vedat Şafak, bu bölgede zaman zaman denizde gelgitlerin yaşandığını, dün denizin daha çok geri gittiğini ifade etti.

Şafak, "Dün daha çok çekilmeler vardı. Bugün dalgalardan dolayı biraz çoğalmış. Burası bildiğiniz boydan boya kum. Bu kral yolları hepsi tamamen ortada oluyor. Ama güzel ve hoş bir görüntüde oluyor yani. Dalga olmadığı zaman daha çok oluyor” dedi.

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