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Denizde can pazarı

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtının bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Denize düşenlerin yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:09
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Denizde can pazarı


Beykoz Riva'da, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre denize açılan ve içinde aynı aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti.

Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.

Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.

Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı.

Can pazarının yaşandığı olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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