Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi

Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından denizin çekildiği görüldü.