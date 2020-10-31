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Depremde boğularak ölen kişinin cansız bedenini torunu bulmuş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde oluşan tsunami sonucu akıntıya kapılıp sürüklenerek yaşamını yitiren kişinin Fatma Erçetin (86), olduğu ortaya çıktı. Erçetin’i sürüklendiği suların içerisinden çıkaran kişinin ise tesadüfen oradan geçen torunu olduğu ortaya çıktı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 01:09
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Depremde boğularak ölen kişinin cansız bedenini torunu bulmuş

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen saat artarken, oluşan tsunamide suların sürüklediği bir kadın yaşamını yitirdi. Boğulan kişinin Fatma Erçetin olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Erçetin’in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

SUDAN TORUNU ÇIKARDI

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi. 
)- IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN 12 KISIDEN BOGULAN KISININ SARSINTININ ARDINDAN KAPISININ ONUNE CIKAN FATMA ERCETIN (86), OLDUGU ORTAYA CIKTI. ERCETIN’I SEL SULARINDAN CIKARAN KISININ ISE TESADUFEN ORADAN GECEN TORUNU OLDUGU ORTAYA CIKTI. FOTO: IZMIR- DHA

Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

)- IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN 12 KISIDEN BOGULAN KISININ SARSINTININ ARDINDAN KAPISININ ONUNE CIKAN FATMA ERCETIN (86), OLDUGU ORTAYA CIKTI. ERCETIN’I SEL SULARINDAN CIKARAN KISININ ISE TESADUFEN ORADAN GECEN TORUNU OLDUGU ORTAYA CIKTI. FOTO: IZMIR- DHA

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