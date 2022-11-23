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"Depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde, yaralı sayısının son belirlemelere göre 93 olduğunu bildirdi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:17
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"Depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93"



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaTürkiyeDüzceDeprem
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