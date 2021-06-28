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Dernek lokalinde engellilere dayak: 24 suç kaydı olan saldırgan serbest

Beykoz'da dernek lokaline gelerek ellerindeki sopalarla engellilere saldıran 2 şüpheliden biri olan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Emniyet’te farklı suçlardan 24 kaydı olduğu belirlenen Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 10:27
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Dernek lokalinde engellilere dayak: 24 suç kaydı olan saldırgan serbest

NTV

İstanbul’da Beykoz Engelliler Derneği’nin lokal olarak kullandığı büfeye 21 Haziran günü 2 kişi geldi. İçlerinden biri, bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat’a tehditler yağdırdı ve küfür etti. Daha sonra da elindeki sopayla Polat’a vurmaya başladı. Defalarca Polat’a vuran saldırganı büfe çalışanı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan Polat’a vurmaya devam edip tekmeleyerek banktan aşağı attı.

YARDIMA GELENİ DE TOKATLADI

Olayı gören akülü arabadaki bir engelli Polat’a yardım etmek istedi. Ancak saldırgan bu kez ona yöneldi. Bu kişiye de defalarca tokat attı. İkinci bir saldırgan da Polat’a bağırarak elindeki piknik tüpü ile vurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, engellileri saldırganın elinden kurtardı. Sopalı saldırgan büfenin önüne gelen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Dernek başkanı Hasan Polat ve yanındaki 2 engelli vatandaş, adliyeye giderek şikâyetçi oldu.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan suç duyurusunun ardından polis ekipleri araştırma başlattı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen sopalı saldırgan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Oğuzhan A.’nın farklı suçlardan 24 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyet’teki sorgusunda olayın sebebi ile ilgili herhangi bir şey söylemediği belirtilen Oğuzhan A. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verilerek adli kontrolle serbest kaldı. Engellilere piknik tüpüyle saldırmaya çalışan ikinci saldırganın da arandığı belirtildi.

"SALDIRGANLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"

Yaşadıkları saldırıyı anlatan Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat, "Engelli üyelerimiz hep burada toplanır. Birdenbire saldırgan kişi geldi. Sopa ile vurmaya başladı. Kendinde değildi. Gözleri dönmüştü yani. O anda bir arkadaşım geldi beni kurtarmaya çalıştı. Ona da vurmaya başladı. Suçluların cezasını almasını istiyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
BeykozEngellilere Dayak
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