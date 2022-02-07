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Derya Büyükuncu için yakalama kararı

Eski milli yüzücüsü Derya Büyükuncu için, Covid testi poitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:29
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Derya Büyükuncu için yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'ya söz konuzu paylaşımı nedeniyle "daimi hak mahrumiyeti" cezası vermişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Derya Büyükuncu
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