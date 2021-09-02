Derya Şensoy'un gözyaşları...

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne ardından usta sanatçının naaşı tören için Ses Tiyatrosuna götürüldü.

Taraftarı olduğu Galatasaray bayrağına sarılı olan tabutu sahneye çıkarıldı. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Deniz Baykal, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı. Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, usta tiyatrocuyu anlattı ve taziye dileklerini sundu.

Usta sanatçının kızları gözyaşlarını tutamadı

Kürsüye çıkan eşi Derya Baykal, “Değer verdiğiniz bu tiyatroya her zaman doldurdunuz. Bu tiyatroya bir enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film perdesi her yer kırık dökük. Ama o kadar güzel dostları vardı ki. Her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu. Ne kazandıysak tiyatroya yatırdık. Çivi çaktırmazdı tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel 3 tane çocuğumuz var. Gerçekten hepsinin çok güzel bağları vardı” dedi.



Kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy ise gözyaşları içinde babalarını ne kadar çok sevdiklerini anlattı. Gözyaşlarına boğulan kızı Derya Şensoy, "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum" sözleriyle babasına seslendi.

Konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Güçlü bir dili ve yazım yeteneği vardı. Toplumun her kesimi tarafından sevilmesi bunun en önemli ispatı. Tabi böyle bir ustayı yaşarken tanımak onun eserleri bizzat seyretmek şansına bahtiyar olduk çok sevinçliyiz. Bize düşen bundan sonra bu sene çok fazla ustamızı kaybettik yaprak dökümü gibi onların anıları bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Törende konuşan Okan Bayülgen, “Dünya çapında bir ustayı uğurlarken soğukkanlı olmalıyız, Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüm” dedi.



Törende sanatçının gitar çaldığı ve oyunlarından bölümlerin yer aldığı bir film de gösterildi. Film gösteriminin bitmesinin ardından Ferhan Şensoy ayakta alkışlandı. Ardından Şensoy’un sahnede bulunan tabutuna karanfiller fırlatıldı.



