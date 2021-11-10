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Dev lahanalar görenleri şaşkına çeviriyor: Bir tanesi 30 kilo!

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yemeklik için ekilen lahanalar, devasa boyuta ulaştı. Her biri 30 kilogram olan lahanalar görenleri şaşkına çevirirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı lahanaları yerinde inceleyerek sahibinden bilgi aldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 16:47
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Dev lahanalar görenleri şaşkına çeviriyor: Bir tanesi 30 kilo!
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesinde yetiştirilen lahanalar görenleri şaşırtıyor. Bin 170 rakımda yemeklik için ekilen 4-5 lahana devasa boyuta ulaşırken, her biri 30 kilogramın üstüne çıktı. Vatandaşlar lahanalara yoğun ilgi gösterirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da lahanaları yerinde inceleyerek, sahibinden bilgi aldı.

''İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR LAHANAYLA KARŞILAŞTIK''

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Müdür Abalı, ilk defa böyle büyük bir lahanayla karşılaştıklarını belirterek, "Üreticimiz haber verdiği zaman ilginç karşıladık ve görmek istedik. Her biri 30 kilogramın üstünde. Tabi neyle beslediğini üreticimize sorduğumuzda güvercin gübresiyle beslediğini söyledi. Gerçekten verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz de bunu detaylandıracağız, bu kadar büyük lahana da güvercin gübresinin etkisi var mı yok mu onu araştıracağız. Hayatımda ilk defa Mersin'de bu kadar büyük lahana gördüm. Ben de şaşkınla karşılıyorum açıkçası" dedi.

''GÖRENLER 'BÖYLE BÜYÜR MÜ' DİYOR''

Yetiştirici Nuh Eroğlu ise lahana bu boyuta ulaşınca Müdür Abalı'ya haber verdiklerini kaydederek, "O da geldi baktı, sağ olsun. Biz aslında lahana yetiştirici değiliz. Bunu da bahçemizin kenarına yemeklik için ekmiştik. Buna sadece dikerken bir gübre attım, arkasından güvercin dışkısını erittim ve suyla onu verdim, bu şekilde oldu. Mayıs-Haziran aylarında ektik, şimdi oldu. Burada böyle oluyordu büyük ama bu kadar büyümüyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük var. Gören herkes 'böyle büyür mü' diyor biz de büyüyor işte diyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dev LahanaLahana
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