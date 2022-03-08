Devlet Bahçeli'den 'Ayçiçek yağı' çıkışı: En hafif tabirle şerefsizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'⁬de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın maliyeti kadar, Türkiye'ye yol açacağı çok boyutlu sonuçları titizlikle hesaplamak zorundayız. Rusya'nın ekonomik sistemden dışlanmasının sonuçları olur.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki vahim çatışmaları yatıştıracak, arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmıştır. Ateşkes ortamı mutlak suretle tesis edilmelidir. İnsani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır. Putin'in bir yanda müzakerelere olumlu cevap verirken diğer yanda askeri operasyonların belirlenmiş plana uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etmesi son derece ikircikli tutumdur.

'AYÇİÇEK YAĞI' ÇIKIŞI

5 litrelik yağın fiyatı 5 günde 150 lira sınırına dayandı. Yağ fiyatlarının zamlanacağı, stokların tükendiği iddia edildi. Marketlerde izdiham oluştu, insanlar birbirine girdi. Bu yapılan manipülasyon en hafif tabirle şerefsizliktir. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Sanal yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur.

Bunlarda vatan sevgisi yoktur. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Bunların utanmaları kalmamıştır. İnsanımızın refahına, kesesine, gıda güvenliğine ket vuranların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak Ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internet ortamında sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmıştır.

Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz.

Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz.

KARS-ARDAHAN TEPKİSİ

Kars Türk'tür, Erzurum Türk'tür, Ardahan Türk'tür. Hep söyledim yine söylüyorum, dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna’dan Türkiye’ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da ihanetin içerisindedir.

NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir. Türk devletinin itibarını ve muktedir vasfını açıkça ve alçakça sorgulamaktır.

Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın dediği gibi, ’buyursunlar, savaş bizim için düğündür.’ Bu suretle güle oynaya, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı kahramanca savunuruz. Ölürsek şehit, kalırsak da gazi oluruz.

6'LI MASA ÇIKIŞI

Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi 'güçlendirilmiş palavra sistemi'dir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye’ye çağrıdır.