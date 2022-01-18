Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna arasında her ihtimale açık gerilim hattı, Rusya-ABD-NATO arasındaki nafile görüşme turları, Ege ve Akdeniz'deki kutuplaşmalar, güney sınırımızdaki terörle mücadele süreçleri gündem başlıklarından bazılarıdır.

Kazakistan'ı hakimiyet altına alan kaotik tablo tesirini kaybetmiştir. Bu dost ve kardeş ülkede iç isyan, iç çatışma ortamı sükut bulmuş, hayat normale dönmeye başlamıştır. Askeri birliklerin 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'dan ayrıldıkları gözlemlenmektedir. Sıradan zam protestosunun biçim, şekilde değiştirerek bir darbe mekaniğine dönüş yaptığını müşahede ettik.

Kazakistan'daki olayların önü alınmıştır fakat Türkiye'de dahil olmak üzere dikkat çeken ülkeler için bu gibi tehditler muhtemeldir. Hazırlıklı olmak tarihi mükellefiyettir.

Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibi Irak'ın kurucu unsurundan biridir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur.

Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır. Türkmen kardeşlerimizin Irak'ta yaşadığı yerler etnik ve mezhebi fay hatlarının geçiş güzergahıdır.

İstismarın her türlüsüne karşıyız. Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Suçsuz günahsız insanlarımızın israfına tahammül edemeyiz. Malum intihar vakası ne ilk ne de sondur. Bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl mevzu intihar olayının siyasi hesaplaşmaya konu edilerek muhafazakar insanlarımıza yönelik intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani, vicdani değildir. Devletin en temel görevinden biri yurt inşa etmektir.



Enes Kara’nın devlet yurdunda kalmak için herhangi bir başvurusunun bulunmadığı yapılan açıklamalarla sabittir.

Bahanesi ne olursa olsun bir gencin ruhi bunalıma girmesi bizi derinden üzmüştür. Arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu daireden kendisini boşluğa bırakmış ve paylaştığı videoda da zorla cemaat yurdunda kaldığını belirtmiştir. Kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan şiddet, tecavüz, cinayetin her zaman karşısındayız. Kimin inanıp inanmadığı bizim merah sahamız içinde değildir.

Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.