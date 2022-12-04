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Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybetti.

04 Aralık 2022 Pazar 12:56
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Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti



Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni ve eski MHP Hasanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.

HUSUMETLİ AİLELERİ BARIŞTIRACAKTI

Fettahlıoğlu'nun, Şanlıurfa'ya husumetli iki aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi. 

Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

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