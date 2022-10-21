Devlet hastanelerindeki ilaçları satan şebekeye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, SGK'ya fatura edilen ilaç ve sağlık malzemelerini kendi üzerlerine geçiren bir suç yapılanması belirleyince çalışma başlattı.

Araştırmalarda suç şebekesinin, SGK'ya reçete edilerek ödetilen ilaç ve malzemeleri devlet hastanelerinden çalarak kendi depolarına götürdükleri anlaşıldı. Suç örgütünün 71 eylemi tespit edilirken şüpheliler de tek tek belirlendi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali polis çalışmaların ardından aralarında13 sağlık çalışanının da bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonla birlikte 17'si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 sağlık kuruluşunda denetim gerçekleştirildi.