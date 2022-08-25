Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak

Başta tıp olmak üzere birçok sahada geniş kullanım alanı olan kenevir üretimi artan ürünler arasında yer alıyor. 90’lı yıllarda uluslararası anlaşmalar gereği yasak olan kenevir yetiştiriciliği 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de izinle serbest hale getirildi.

YERLİ VE MİLLİ KENEVİR TOHUMU SATACAK

Stratejik bir ürün olan kenevir üretiminde öne çıkan Samsun’dan çok önemli bir açıklama geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş, "Vezir-55 kenevir tohumunun üretim hakkını aldık, bu yıl ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacağız. Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı şirketler, Vezir-55 mahsulüyle kenevir sanayisi için girişimde bulundu" ifadelerini kullandı. (AA)

RİZE DE DE FABRİKA KURULACAK

Öte yandan Rize'de de kenevir fabrikası kurulacağı öğrenildi. Rize Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin bölgede özel sektör ve diğer paydaşlarla diyalog halinde olduklarını söyleyerek, "Kenevir bizim üzerinde en çok çalıştığımız konulardan birisi. Burada istediğimiz ekim miktarına ulaşmamızı bir fabrikayla beraber bütünleştirmemiz lazım ki amacımız tam olsun. Kamu sektörü olarak kendi içimizde çalışmalarımız devam ediyor. Özel sektörden bu işe ilgi duyan arkadaşlarla temasımız devam ediyor. Elimizde 2-3 tane projemiz var bir arkadaşımız var. En ciddi yol kateden. Çok ciddi bir sermaye ayırdı buraya. Bizimle sürekli temas halinde” şeklinde açıklamada bulundu.