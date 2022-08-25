Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak

Kenevir birçok alanda kullanılan verimli bir ürün olarak dikkati çekiyor. Ekimi, uyuşturucu ham maddesi olması dolayısıyla kötü niyetli kişilerlerce istismar edilmemesi için kontrol altına alınan ve 2016’dan bu yana denetimli olarak yetişen kenevir bitkisi için flaş bir açıklama geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş, TİGEM’in ilk kez tescil edilmiş yerli ve milli kenevir tohumu satacağını açıkladı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:38
14 Okunma
Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak


Başta tıp olmak üzere birçok sahada geniş kullanım alanı olan kenevir üretimi artan ürünler arasında yer alıyor. 90’lı yıllarda uluslararası anlaşmalar gereği yasak olan kenevir yetiştiriciliği 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de izinle serbest hale getirildi.

YERLİ VE MİLLİ KENEVİR TOHUMU SATACAK

Stratejik bir ürün olan kenevir üretiminde öne çıkan Samsun’dan çok önemli bir açıklama geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Bitki Üretim Daire Başkanı Bayram Maviş, "Vezir-55 kenevir tohumunun üretim hakkını aldık, bu yıl ilk kez sertifikalı kenevir tohumu satacağız. Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı şirketler, Vezir-55 mahsulüyle kenevir sanayisi için girişimde bulundu" ifadelerini kullandı. (AA)

RİZE DE DE FABRİKA KURULACAK

Öte yandan Rize'de de kenevir fabrikası kurulacağı öğrenildi. Rize Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin bölgede özel sektör ve diğer paydaşlarla diyalog halinde olduklarını söyleyerek, "Kenevir bizim üzerinde en çok çalıştığımız konulardan birisi. Burada istediğimiz ekim miktarına ulaşmamızı bir fabrikayla beraber bütünleştirmemiz lazım ki amacımız tam olsun. Kamu sektörü olarak kendi içimizde çalışmalarımız devam ediyor. Özel sektörden bu işe ilgi duyan arkadaşlarla temasımız devam ediyor. Elimizde 2-3 tane projemiz var bir arkadaşımız var. En ciddi yol kateden. Çok ciddi bir sermaye ayırdı buraya. Bizimle sürekli temas halinde” şeklinde açıklamada bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi
Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi
İstanbul'da sokaklar göle döndü!
İstanbul'da sokaklar göle döndü!
Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu
Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim