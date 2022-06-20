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Devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:44
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Devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
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Kıymet Tozcu'nun (22) kullandığı 48 UE 568 plakalı traktör, Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 10 metre şarampole devrilen traktörün sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tozcu'nun cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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