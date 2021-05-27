'Dezenfektan üretimi yapacağız' diyerek sahte rakı imalathanesi kurdular

Gelen bir ihbarda, İstanbul Pendik’teki sanayi sitesinde sahte içki üretildiği yer aldı. Polis dükkânı takibe aldı. Sahte içkilerin burada üretildiği, şişelendiği ve piyasaya dağıtıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve kokuyu dağıtmak için kullanılan 2 vantilatör ele geçirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, operasyonda ‘Dezenfektan üretimi yapacağız’ diye dükkânı kiralayan ama sahte rakı imalathanesi kuran iki kişi gözaltına alındı.