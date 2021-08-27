Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu

Didem Arslan'da skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Show TV Didem Arslan'la Vazgeçme programında dizi ve filmleri aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde baş başa kaldıklarını iddia edince hem stüdyodakiler hem de Didem Arslan şoke oldu.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:46
0 Okunma
Didem Arslan'da skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.

Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu..

FİLMLERİ ARATMAYACAK OLAY

'DAYIM' DEDİĞİ OSMAN MEĞER...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.

MUTFAKTA BAŞ BAŞA YAKALAMIŞ

Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.

"ÇAY, KAHVE İÇER İÇMEZ UYUYORDUM"

Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın baş başa kaldığını iddia etti.

Dizi senaryolarını aratmayan iddialar ortaya atan İsa Güzel, eşinin kendisine koydurduğu uzaklaştırma kararı sebebiyle kızlarını da göremediğini ve çok üzüldüğünü ifade ederek canlı yayında gözyaşı döktü.

Kandırıldığını anladığında eşinin kendisine tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini ,çalıştığı hastanenin bahçesinde soğukta yatıp kalktığını söyleyerek ağlayan İsa Güzel, programda "adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" diye haykırdı.

Son Güncelleme: 27.08.2021 12:50
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara istedi, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
Sigara istedi, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
Türk balıkçılara saldırı
Türk balıkçılara saldırı
60 caretta caretta yavrusu can verdi
60 caretta caretta yavrusu can verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim