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Dilencinin üzerinden 1040 TL çıktı, ‘daha zam yapmadık’ dedi

Muğla'nın Milas ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı. Üzerinden 1040 TL. çıkan dilencinin "Bu da paramı, gelen zamlardan haberiniz yok galiba. Biz zam yapmadık. Zam bizim de hakkımız, verilenler yetmiyor" demesi büyük şaşkınlık yarattı.

11 Mart 2022 Cuma 13:01
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Dilencinin üzerinden 1040 TL çıktı, ‘daha zam yapmadık’ dedi
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Muğla’nın Milas ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı. Üzerinden 1040 TL. çıkan dilencinin “Bu da paramı, gelen zamlardan haberiniz yok galiba. Biz zam yapmadık. Zam bizim de hakkımız, verilenler yetmiyor” demesi büyük şaşkınlık yarattı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi Zabıta ekipleri ile Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, vatandaşın manevi duygularını istismar ederek çarşıda, cami önlerinde, kavşak ve yaya kaldırımlarında dilencilik yapan kişilere yönelik çalışmalar yapıldı.

1040 TL’Yİ BEĞENMEDİ ZAM YAPMADIK DEDİ

Yakalanarak Zabıta Müdürlüğü binasına getirilen şahısların üzerlerinden çıkan paralara el konularak Belediye’ye irat kaydedildi. Bir dilencinin üzerinden çıkan 1040 TL. para ekipleri şok etti. Dilencinin direneceği yerde “Bu da paramı, gelen zamlardan haberiniz yok galiba. Biz zam yapmadık. Zam bizim de hakkımız, verilenler yetmiyor” diye konuşması zabıta ekiplerinin şaşkına çevirdi. 1040 TL. ile diğer dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.

GELDİKLERİ ŞEHİRLERE GERİ GÖNDERİLDİLER

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl dışından gelen dilencileri yaşadıkları şehirlere geri gönderdi. Dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulandı. Kucaklarında küçük çocuk bulunduran dilencilere Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ayrıca işlem yapıldı.

Milas Belediyesi, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili Zabıta müdürlüğünün 153 numaralı hattına bildirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

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