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Direğe tırmanan adam 10 metre yükseklikte uyudu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan Tayfun A. (40) direğe yatıp, uyudu. Polis ekiplerinin uzun süre uyandırmaya çalıştığı Tayfun A., bir süre sonra bulunduğu yerden indi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:59
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Direğe tırmanan adam 10 metre yükseklikte uyudu

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi.

İçki içtiği iddia edilen Tayfun A., bir süre sonra baz istasyonunun bulunduğu 20 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan Tayfun A., oturduktan sonra bulunduğu yerde uyudu.

Tayfun A.'yı direkte yatar vaziyette gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Tayfun A.'yı seslenerek uyandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uyanan Tayfun A., kendi imkanıyla çıktığı direkten indi.

Polis ekiplerine, direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamadığını söyleyen Tayfun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bursa
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