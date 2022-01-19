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Direksiyon sınavında başarısız olunca ailesi öğretmeni dövdü

İstanbul'da bir sürücü kursu öğrencisi, direksiyon sınavında başarısız oldu. Öğrencinin babası ve ağabeyi, bu durumdan sorumlu tuttukları öğretmene kafede yumrukla saldırdı. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
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Direksiyon sınavında başarısız olunca ailesi öğretmeni dövdü
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İstanbul'da kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlu yumrukla saldırdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe'de direksiyon eğitim alanındaki kafede meydana geldi.

İddiaya göre, girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi.

Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, verilen arada öğretmenlerin oturduğu kafeye gitti.

Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.'ya bir anda saldırdı.

Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı.

Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı.

Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 19.01.2022 10:30
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