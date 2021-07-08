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Dışarısı 45, içerisi 10 derece: 500 yıllık doğal klima

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Gaziantep'te 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nda sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. Kafe olarak işletilen mağarada üşüyen müşterilerin kimisi battaniye ile ısınmaya çalışırken kimisi de elektrikli sobayla ısınıyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:47
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Dışarısı 45, içerisi 10 derece: 500 yıllık doğal klima

Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, yazın serin kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Yaz mevsiminin etkisinin göstermesinin ardından Gaziantep'te termometreler 45 dereceleri göstermeye başladı. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın etmeye başladı.

Dışarısı adeta sıcaktan kavrulurken 10-15 derecelik ısısıyla Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık mağara, aralarında yurtdışından gelenlerin de bulunduğu turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi mağarada sıcaklık 10 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

"BURADA RESMEN ÜŞÜYORUZ"

Kocaeli'den Gaziantep'e arkadaşlarıyla gelen ve mağaranın soğukluğundan dolayı üşüyüp üstlerine battaniye örttüklerini ifade eden Elif Gündüz, “Kocaeli’nden Gaziantep’i gezmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Antep’in havası bize aşırı sıcak geldi. Ben baygınlık geçirecektim. Tansiyonum düştü. Sonra arkadaşım mağaralardan bahsetti. Bizde hemen bütün mağaraları gezdik. Burası özellikle daha çok hoşumuza gitti. Burada resmen üşüyoruz" diye konuştu.

Bir önceki sefer geldiklerinde mağarada daha çok durduklarını ifade eden Gündüz sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi daha yeni mağaraya geldik. Donduk da çıktık buradan. Bu durum ilginç yani, dışardaki 45 derecelik sıcakta, buranın bu şekilde muhafaza edilmesi ve direk herkesin odak yerinin burası olması tabi ki bu yöreye ait bir özellik sanırım.

Dışarıdayken sürekli hep bu mağaraya gelmek istiyoruz. Hadi gidelim diye. İlginç ve güzel bir yer yani hoşumuza gitti. Üşüdüğümüz için de şu anda polarlarımızı aldık. Yani 45 derecelik sıcaktan böyle bir yere geliyorsunuz. İkisinin arasındaki olay düşündürüyor. Hem de üşüyorsunuz”

"DIŞARISI 45 DERECE AMA MAĞARA 10 DERECE"

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 44 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu belirterek, “Bu mağaranın diğer mekanlara göre özelliği dışarısı 45 derece olduğunda burası 15 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda mağara yine 15 derece. İnsanlar geliyorlar ‘biz üşüdük’ diyorlar. Bizde sobaları yakıyoruz veya polar veriyoruz" diye konuştu 

2-3 gündür havanın çok sıcak olduğunu ve mağarada yoğunluk olduğunu belirten Kaleoğlu, "İnsanlar oturduklarında memnun oluyorlar. Sıcaktan gelir gelmez serin ortamı bulduklarında çok hoşlarını gidiyor. Sonra bakıyorlar ve üşüyorlar. Biz daha böyle bir şey görmedik diye söylüyorlar. Turistler çok memnun oluyor. Burası 500 yıllık bir mağara buradan taş elde edilmiş han yapılmış" dedi.

Son Güncelleme: 08.07.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
GaziantepDoğal KlimaKaleoğlu Mağarası
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