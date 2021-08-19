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Diyanet İşleri Başkanı: Cehalete, fitneye, şiddete ve nefret diline karşı mücadele etmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ortak düşmanımız olan cehalete, fitneye, zulme, şiddete ve nefret diline karşı birlikte mücadele etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 09:24
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Diyanet İşleri Başkanı: Cehalete, fitneye, şiddete ve nefret diline karşı mücadele etmeliyiz

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valiliği'nce düzenlenen Muharrem Matemi ve Lokma Buluşması'na katıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin avlusunda düzenlenen programda, Muharrem ayının İslam tarihinde farklı bir yeri olduğunu, içinde birçok tarihi olayın yaşandığı hatırlattı.

İslam tarihinin en acı olaylarından biri olan Kerbela olayının Muharrem ayının 10'uncu gününde gerçekleştiğini anımsatan Erbaş, "Kerbela faciasına dair hissettiğimiz acı ve üzüntü bizleri asla haktan, insaftan ve adaletten ayırmamalıdır." ifadesini kullandı.

Hz. Hüseyin'in uğruna can verdiği erdemlerin hep birlikte sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Ortak düşmanımız olan cehalete, fitneye, zulme, şiddete ve nefret diline karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Hz. Hüseyin efendimize duyduğumuz sevgi ve muhabbet, onun ideali olan vahdet ve kardeşlik bilinci ekseninde daha fazla kenetlenmemizi sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşDiyanet İşleri Başkanı
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