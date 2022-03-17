Diyanet İşleri'ne ve okul müdürüne tepki

Beşiktaş Arnavutköy’de bulunan Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde dün 9. ve 10. sınıf öğrencileri son iki ders saatinde bir söyleşiye katılmak üzere konferans salonuna toplandı. Beşiktaş Müftü Yardımcısı’nın da hazır bulunduğu söyleşinin konuğu ise namaz konusunda yazdığı kitaplarla tanınan eski manken, dansçı ve oyuncu Yaşar Alptekin’di.

MÜFTÜ YARDIMCISI ALPTEKİN’İ “GÜNÜMÜZÜN KIVANÇ TATLITUĞ’U” DİYE TANITTI

Konferansta ilk olarak konuşan Beşiktaş Müftü Yardımcısı, sosyal medyada ve dizilerde yer alan içeriklerin yüzde 90’ının Türk örf, adet ve yaşantısına uygun olmadığını, genelde içkinin ve ahlaksızlığın gösterildiğini söyledi.

Şu anki sanatçıların topluma örnek içerikler üretmesi gerektiğini belirten müftü yardımcısı, “ağabey” diye hitap ettiği Yaşar Alptekin için “80’li 90’lı yıllarda bugünün Kıvanç Tatlıtuğ’uydu” dedi.

“DOĞUM GÜNÜM NAMAZA BAŞLADIĞIM YAŞ”

Daha sonra Yaşar Alptekin, ‘hayat tecrübesini’ anlatması üzerine sahneye davet edildi.

Kendisini tanıtarak söze başlayan Aptekin, “Kimlikte her ne kadar 60 yaşında olduğum yazsa da namaza başladığım yaşı doğum günü olarak kabul ettiğim için kendime 18 yaşında diyorum” dedi.

“Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz” diyen insanlara şaşırdığını ifade eden Alptekin, “Hiç olmazsa ileride Allah nasip ederse namaza başlayacağım’ deyin. ‘Kalbim temiz’ diyerek bitmiyor. O kadar basit değil o iş” diye konuştu.

“GİDİN BABANIZA BAKIN HÂLÂ YAKIŞIKLI MI?”

Kendisinin dikkatlice dinlenilmesini isteyen Alptekin, “Bizden bir şey öğrenemezseniz gelecek jenerasyona bir şeyler öğretemezsiniz, bir sonraki jenerasyon asimile olur” dedi.

Gençlere, “Gençliğinize, yakışıklılığınıza güvenmeyin. Gidin babanızın gençlik fotoğrafına bakın bir de şimdiki haline” diyen Alptekin’e öğrencilerden “Babamız hâlâ yakışıklı” yanıtı geldi.

Alptekin ise “Demek istediğim gençliğinize güvenmeyin. Bakın 5 yaşında 15 yaşında gencecik çocuklar ölüyor. Ölmenin ve namaz kılmanın yaşı yok. Onun için ne yapacaksanız helal dairesi içinde yapın” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında kendisini dinlemeleri için sık sık uyaran Alptekin, gençlere “Ben insan sarrafıyım, senin dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum” şeklinde çıkıştı.

“KADINA, UYUŞTURUCUYA, ALKOLE PARA VERİYORSUNUZ”

Bir bebeğin anne karnındaki yaşamından, ölümüne giden sürece ilişkin konuşmalar yapan Alptekin, “Hepiniz akıllı çocuklarsınız, paralı bir cehenneme mi gitmek istiyorsunuz. Parasız bir cennete mi gitmek istiyorsunuz?” diye sordu. Ardından şu skandal cümleleri kullandı: “Bakın kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz, alkole, sigaraya para verirsiniz. Yani sizi cehenneme götürecek ne kadar şey varsa para verirsiniz.”

Öğrencilerin bu ifadeye karşı seslerini yükseltmesi üzerine Alptekin, “Birden uğuldama başladı, ne oldu?” dedi. Bir kız öğrenci de “Kadına para verdim’ kavramı yanlış değil mi?” diye sordu.

“GENELEVDEKİ KADINLARDAN BAHSEDİYORUM”

Alptekin, “Kadına derken, -detaya girdirtme beni- genelevdeki kaldınlardan bahsediyorum” yanıtını verdi.

Öğrencilerin “Ne demek istediğini anlıyoruz” diyerek tepkilerini sürdürmeleri üzerine ise, “Ben külyutmaz hoca gibiyim. Bana öyle şeylerle gelmeyin. Ben sizden daha yaramazdım. Lütfen hedefe varan, sağlıklı sorular sorun” şeklinde konuştu.

“ALLAH’TAN DELİ OLMADIĞIMIN İŞARETİNİ BEKLİYORUM”

Daha sonra kendi hayatında yaptığı hatalardan çıkardığı ders sonucunda namaz kılmaya başladığını anlatan Alptekin, çevresinde kendisine deli gözüyle bakıldığını anlattı.

Alptekin deli olmadığına karar vermesini ise şöyle açıkladı: “Bir gece dua ederken ‘Ya Rabbim benim için deli diyorlar. Eğer ben deliysem ve farkında değilsem ne olur bana bir işaret yolla bileyim’ dedim. 18 yıldır bekliyorum hâlâ gelmedi o işaret. Herhalde deli değilim diye düşünüyorum.”

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu konuşmaların ardından araya giren bir öğretmen, “Kullandığınız sözcükler buraya uygun değil. Burası bir okul. Neden burada olduğunuzu anlamış değiliz” diyerek tepki gösterdi.

Öğrenciler de ıslık ve alkışlarla Alptekin’i protesto etti. Alptekin ise özür diledi ve “Bazı şeyleri anlatmam için böyle konuşmam gerekiyordu” dedi.

Söyleşiden haberi olmayan ve sonradan öğrenen bazı öğretmen ve öğrenci velileri ise okul yönetimi ve müftülüğe tepki gösterdi. Namazı anlatmak için neden din kültürü öğretmenlerine başvurulmadığını sordu.