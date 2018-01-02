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Diyanet: "Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir"

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Diyanet İşleri Başkanlığı'na (DİB) göre kız çocukları 9, erkek çocukları 12 yaşında evlendirilebilir.

02 Ocak 2018 Salı 17:17
Diyanet: "Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir"
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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre resmi web sitesinde nikahı tanımlayan Diyanet, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savundu. "Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir" diyen Diyanet, buluğ tanımını yaparken ergenlik çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini belirtti:

"Nikahın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan)."

'9 YAŞINDAKİ KIZ GEBE KALABİLİR'

Diyanet, yine resmi web sitesinde 'buluğ'u tanımlarken, kızların 9, erkeklerin ise 12 yaşına basmaları halinde buluğa erdiklerini açıkladı. Tanım şöyle:

"Sözlükte 'ulaşmak, yetişmek, iş gayesine varmak gibi' anlamlara gelen buluğ, fıkıh terimi olarak, bir kimsenin çocukluk dönemini bitirip, ergenlik çağına ulaşması demektir. Buluğ çağına ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir. İslam hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir. Bu çağa ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ ehliyeti kazanır. Böylece, ibâdet, helal ve haram gibi dinî hükümlere muhatap; cezâî, malî ve hukukî yükümlülüklere ehil olur."

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