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Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

24 Mayıs 2022 Salı 11:51
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Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, ''Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir'' şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu bildirdi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

''BAŞKANLIĞIMIZI HEDEF ALAN BİR İFTİRADAN İBARETTİR"

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" denildi.

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