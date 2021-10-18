Diyanet'ten sonradan Müslüman olan yetişkin erkekler için sünnet fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Haziran ayındaki toplantılarında alınan fetvalar, Kurul'un internet sayfasında yayınlanmaya başladı. Bu fetvalar arasında sünnetle ilgili olanlar da yer aldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Din İşleri Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” sorusuna yönelik fetva yayınlandı.

Erkeklerin sünnet olmasının İslam'ın şiarlarından biri olduğu ve mazeret olmadıkça sünnet olunması gerektiğinin vurgulandığı fetva şöyle:

“Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam'ın şiarı olmakla birlikte, İslam'a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir.”