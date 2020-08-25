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Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İtalya ile ortak eğitim gerçekleştirildiği belirtildi.

25 Ağustos 2020 Salı 16:35
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Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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