Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...
Önünü kesip darp ettiler
Önünü kesip darp ettiler

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları başlıyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'de bu kez sondaj için sahada olacak. 18 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında bölgede petrol ve doğalgaz aranacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
792 Okunma
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları başlıyor

Art arda yapılan tatbikatlardan sonra Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarına sahip çıkmak için bir kez daha Doğu Akdeniz'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

4 gemiyle yapılacak

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Navtex duyurusuna göre sondaj faaliyeti 18 Temmuz'da başlayacak ve 18 Ağustos'ta sona erecek.

Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj çalışması Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey adlı dört gemiyle yapılacak.

Belirlenen sahalarda 1 ay boyunca doğalgaz ve petrolün izi sürülecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizSondajDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüste son durum!
Türkiye'de koronavirüste son durum!
Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur
Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim