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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30
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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor.

Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. 

Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

ORUÇ REİS GÖREVDE

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Son Güncelleme: 29.08.2020 09:42
Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizNAVTEX
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