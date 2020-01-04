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Doğu Ekspresi treni Ankara'da raydan çıktı

Doğu Ekspresi treninin jeneratör vagonu Ankara'da raydan çıkarak devrildi

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:01
Doğu Ekspresi treni Ankara'da raydan çıktı

Ankara'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı.

Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi TreniAnkaraRayKazaTürkiye
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