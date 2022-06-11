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Doktor, 'şok geçirmesi lazım' dedi, akrabaları silahlı saldırı düzenledi!

İstanbul Esenyurt'ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktoru "Şok geçirmesi lazım" deyince akrabaları kadına, kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:46
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Doktor, 'şok geçirmesi lazım' dedi, akrabaları silahlı saldırı düzenledi!
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İstanbul Esenyurt'ta doktor 'şok' geçirmesi lazım dediği kadına, silahlı saldırı düzenlediler.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Şok yaşaması için ateş etmişler

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı.

İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.

Ateş eden akraba çıktı

Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.

"Silah seslerini duydum"

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, "Sabah dükkanımı açtım. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.

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